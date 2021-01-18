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【上ノ国】町観光協会は、町内沿岸域で釣れた魚の大きさを競う「極寒の上...
Ｂ型肝炎感染者の救済に向けた全国一斉電話相談会が２３、２４の両日に開...
函館市文学館は２３日午後２時から、第３回「函館・文学の道しるべ」とし...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は２３日午後０時半から、...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は１７日午前１０時半...
函館市消防本部は、新年度採用の会計年度任用職員を１８日から募集する。...
函館市縄文文化交流センター（臼尻町５５１、黒川宣之館長）は、２月１３...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１６...
落語家の柳家三之助さんの独演会「三之助をみたかい？」が２３日、はこだ...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、鈴木一弘学院長）は、２０２１...
函館地方気象台によると、前線を伴った低気圧が急速に発達しながら北海道...
１８～１９日の低気圧の接近と降雪に伴い、鉄道やフェリーなどの運休、欠...
２６日の「文化財防火デー」を前に、箱館奉行所（丸山千明館長）で１８日...
函館市や函館国際観光コンベンション協会などで構成する、はこだて冬フェ...
【北斗】北斗上磯中学校（海野厚二校長）は、１７日に生徒が新型コロナウ...
【江差】桧山振興局は３０、３１の両日、午前１０時半から午後３時まで、...
【上ノ国】町観光協会は、町内沿岸域で釣れた魚の大きさを競う「極寒の上...
【乙部】町議会議員の漁業、阿部一氏が１６日午前１１時３２分、心筋梗塞...
◇北斗市（１９日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...