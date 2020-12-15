この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【鹿部】道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」で２０日午前１１時...
【木古内】町は、ふるさとの森スキー場管理業務に従事する、会計年度任用...
【北斗】市は今月１７日と２２日、市役所本庁舎で、開庁時間帯に来庁でき...
【厚沢部】町は、来年４月１日に採用する土木技術職員と保健師をそれぞれ...
函館の有志でつくる「学生食糧支援プロジェクト実行委」（鈴木亙実行委員...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは、１...
道教育大函館校の学生が主催する「哲学カフェ」が、１７日午後５時から函...
【北斗】市内で活動する読み聞かせサークルがさまざまな催しを企画する「...
ＮＰＯ法人北海道社会的事業所支援機構（札幌）は２３日午後１時半から、...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１１日午...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」は１９、２０の両日、クリスマスイベ...
函館市病院局は１５日、市立函館病院（函病）で新たに医療従事者２人が新...
【札幌、旭川】道と札幌市、旭川市は１５日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は１５日、函館市内で６人が新型コロナウイルスに感染した...
【鹿部】道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」で２０日午前１１時...
市立函館保健所は１５日、水痘（水ぼうそう）の注意報を解除すると発表し...
【厚沢部】ＪＡ新はこだて厚沢部基幹支店は１５日から、Ａコープあっさぶ...
金属がない歯を 虫歯などにより歯に詰め物や被せ物が必要な場合がありま...
ふんわりとした食感とフルーツを楽しんで 今年９月にオープンした「テ...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）は１２日、道南いさりび鉄道が運行...