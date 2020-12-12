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函館の有志でつくる「学生食糧支援プロジェクト実行委」（鈴木亙実行委員...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは、１...
道教育大函館校の学生が主催する「哲学カフェ」が、１７日午後５時から函...
【北斗】市内で活動する読み聞かせサークルがさまざまな催しを企画する「...
ＮＰＯ法人北海道社会的事業所支援機構（札幌）は２３日午後１時半から、...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１１日午...
函館市は、２０２１年度採用の会計年度任用職員採用試験の申し込みを１４...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、１２日午前１０時から函館市総合福...
日本高野連は１１日、来年３月に甲子園球場で開かれる第９３回選抜高校野...
生命保険協会（東京）が行う「子育てと仕事の両立支援に対する助成活動」...
【北斗】市は今月１７日と２２日、市役所本庁舎で、開庁時間帯に来庁でき...
道と第一生命北海道営業局（札幌）は１１日、道の魅力を五七五の句で表現...
第４回定例函館市議会は１１日の本会議で、不妊治療への保険適用の拡大を...
小山直子氏（民主・市民ネット） 学校での働き方改革に関し、１年単位の...
〇…函館市縄文文化交流センター（臼尻町５５１、黒川宣之...
函館商業高校の流通ビジネス科３年生５人が１１日、「課題研究」の授業の...
道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長、生徒３１４人）は１０日、日本航...
市立函館保健所は１１日、市内居住の３０～９０代の男女６人が新たに新型...