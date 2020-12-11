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〇…渡島総合振興局は１４～１８日、大野農業高校の生徒が...
函館の有志でつくる「学生食糧支援プロジェクト実行委」（鈴木亙実行委員...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは、１...
道教育大函館校の学生が主催する「哲学カフェ」が、１７日午後５時から函...
【北斗】市内で活動する読み聞かせサークルがさまざまな催しを企画する「...
ＮＰＯ法人北海道社会的事業所支援機構（札幌）は２３日午後１時半から、...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１１日午...
函館市は、２０２１年度採用の会計年度任用職員採用試験の申し込みを１４...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、１２日午前１０時から函館市総合福...
函館市シルバー人材センターは、毎年恒例で会員が行う、包丁の研磨と木製...
道などは１１日、道内で新たに１７７人が新型コロナウイルス感染が判明し...
１１日の道南は朝に冷え込み、気象庁の速報値によると最低気温は厚沢部町...
国の商店街支援策「Ｇｏ Ｔｏ商店街」を活用した函館朝市＆駅前大門地域...
【厚沢部】町は、来年４月１日に採用する土木技術職員と保健師をそれぞれ...
【北斗】第４回定例市議会は１１日、本会議を再開。国が実施する一人親世...
【木古内】木古内中学校（信田博之校長、生徒６５人）は９日、中村秋斗（...
道は１１日、道検査分で新たに５２人が新型コロナウイルスに感染し、７０...
市立函館保健所は１１日、函館市内居住の３０～９０代の男女６人が新型コ...
日本高野連は１１日、来年３月に甲子園球場で開かれる第９３回選抜高校野...
【江差】桧山振興局はこのほど、「地方就職を選択する人が注目するポイン...