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【森】森水産加工業協同組合の直売所「北の森町噴火湾」は、開店５周年を...
石川啄木が残した日記や短歌などの言葉をつないだ和太鼓朗読劇「君に与ふ...
函館市は１３、１９日の両日に開く予定だったプラスチックごみ削減啓発イ...
【木古内】町は、高齢者等屋根の雪下ろし等助成事業申請手続きや、現地確...
道は、２４日午後２時から渡島総合振興局４階会議室で開く「地域別ＳＤＧ...
函館の郷土史家の木村裕俊さんの新著「『新羅之記録』の沈黙」の出版を記...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんによる落語...
函館在住の講釈師、荒到夢形さんは６日、函館市内２カ所で講談会を開く。...
札幌管区気象台がまとめた北海道地方の秋（９～１１月）の天候状況による...
函館デザイン協議会（岡田暁会長、会員数４３）は、第２７回会員作品展を...
函館湯川小学校（畑中雅昭校長）の児童会役員の５、６年生５人が７日、戦...
女性奉仕団体の国際ソロプチミスト函館（三上謡子会長）は５日、遺愛女子...
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函館市シルバー人材センターは、毎年恒例で会員が行う、包丁の研磨と木製...
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新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、道南の各市町で年始恒例の出初め...
○…日本弁護士会連合会（日弁連）と函館弁護士会は１０日、無料電話相談...
函館市は７日、２０２０年度上期（４～９月）の観光客数（推計値）が、前...