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石川啄木が残した日記や短歌などの言葉をつないだ和太鼓朗読劇「君に与ふ...
函館市は１３、１９日の両日に開く予定だったプラスチックごみ削減啓発イ...
【木古内】町は、高齢者等屋根の雪下ろし等助成事業申請手続きや、現地確...
道は、２４日午後２時から渡島総合振興局４階会議室で開く「地域別ＳＤＧ...
函館の郷土史家の木村裕俊さんの新著「『新羅之記録』の沈黙」の出版を記...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんによる落語...
函館在住の講釈師、荒到夢形さんは６日、函館市内２カ所で講談会を開く。...
【七飯】町は確定申告の受け付けと相談業務を担当する会計年度任用職員を...
函館市社会福祉協議会（市社協）は４、５の両日、午前１０時から市総合福...
函館市は５、６の両日、イトーヨーカドー函館店（美原１）でマイナンバー...
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【森】森町少年少女読書感想文コンクール（町教育水準向上対策協議会主催...
【北斗】第４回市議会定例会が８日に開会する。会期は１１日までの４日間...
【鹿部】町教委は４日、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、来年１月２...
【札幌、旭川】道と札幌市などは６日、新たな新型コロナウイルス感染確認...
ＪＡＬ（日本航空）は６日、使用機材の整備のため、函館発丘珠行きの１便...
バドミントンの第３７回道南中学生新人大会団体戦（函館地区バドミントン...
アーチェリーの月例会（函館アーチェリー協会主催）が１１月２９日、函館...
【大阪】２７日に東大阪市花園ラグビー場で開幕する第１００回全国高校ラ...
第２６回函館港イルミナシオン映画祭（実行委主催）が５日、函館市公民館...