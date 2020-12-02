この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市社会福祉協議会（市社協）は４、５の両日、午前１０時から市総合福...
函館市は５、６の両日、イトーヨーカドー函館店（美原１）でマイナンバー...
【厚沢部】町国保病院は、看護師または准看護師の会計年度任用職員１人を...
環境活動家で、気候危機阻止を各地で訴える谷口たかひささん（３２）＝ド...
函館市内の学生が古民家を活用したさまざまな取り組みを進める旧野口梅吉...
函館市北洋資料館は来年１月１１日午後１時半から同館で開く冬休み企画「...
道と道財務局、道内４弁護士会（札幌、函館、旭川、釧路）は、１２月７～...
渡島総合振興局と道観光振興機構（札幌）は３０日午後１時から、観光や宿...
函館市女性センター（東川町）は、１２月１９日午後１時半から同センター...
あしなが学生募金事務局（本部・東京）は、新型コロナウイルス感染拡大に...
【奥尻】新型コロナウイルスの影響で１１月３０日から２日間臨時休業して...
道は２日、同日に桧山管内で新型コロナウイルスの感染が確認された２５人...
【七飯】町は確定申告の受け付けと相談業務を担当する会計年度任用職員を...
矢田釣具店・道南釣り情報...
函館東部地区の沖では良型のタラやブリなどが好調だ。道南のサケも終盤に...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連２人は１１月２３日、函館近郊の浜で...
フィッシュランド函館西桔梗店のスタッフは１１月２９日、函館港内で「ケ...
▽黒岩沖のマガレイ（１１月２８日） 寒い朝に出港。到着時はマガレイも...