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【厚沢部】町国保病院は、看護師または准看護師の会計年度任用職員１人を...
環境活動家で、気候危機阻止を各地で訴える谷口たかひささん（３２）＝ド...
函館市内の学生が古民家を活用したさまざまな取り組みを進める旧野口梅吉...
函館市北洋資料館は来年１月１１日午後１時半から同館で開く冬休み企画「...
道と道財務局、道内４弁護士会（札幌、函館、旭川、釧路）は、１２月７～...
渡島総合振興局と道観光振興機構（札幌）は３０日午後１時から、観光や宿...
函館市女性センター（東川町）は、１２月１９日午後１時半から同センター...
あしなが学生募金事務局（本部・東京）は、新型コロナウイルス感染拡大に...
【北斗】函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは...
【七飯】マーク商事（北斗市追分３、熊谷貴典社長）は１日、七飯町中島に...
○…日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証生活サポートセンターは５...
函館市社会福祉協議会（市社協）は４、５の両日、午前１０時から市総合福...
渡島総合振興局と道観光振興機構（札幌）は１１月３０日、同振興局で外国...
【七飯】農業など１次産業が、２次産業の「加工」と３次産業の「販売」ま...
函館市は、９月３０日に市環境部（日乃出町）で実施した、家庭から出され...
函館市議会第４回定例会が１日開会し、市は今年度一般会計補正予算など議...
函館海上冬花火実行委は１日までに、来年２月に開催を予定していた「函館...
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函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は１１月２８日、同校で「...