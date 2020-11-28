函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

お知らせ

お知らせ 記事一覧へ

最新記事

函館演劇鑑賞会１２月４日に例会

[ 文化 ]

　函館演劇鑑賞会は１２月４日午後６時半から、第３０７回例会として、テア...

函館演劇鑑賞会１２月４日に例会
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

酸性電解水の除菌効果に正しい理解を　カドックが講習会

酸性電解水の除菌効果に正しい理解を　カドックが講習会

函館演劇鑑賞会１２月４日に例会

函館演劇鑑賞会１２月４日に例会

宿泊療養施設運用開始　病床は逼迫続く

宿泊療養施設運用開始　病床は逼迫続く

湯の川冬の灯り試験点灯　１２月１日からスタート

湯の川冬の灯り試験点灯　１２月１日からスタート

函館中央署　コンビニオーナー２人に感謝状贈る　詐欺未然に防ぐ

函館中央署　コンビニオーナー２人に感謝状贈る　詐欺未然に防ぐ

シナリオ大賞に石村さん　新島襄脱国と箱館の青年描く

シナリオ大賞に石村さん　新島襄脱国と箱館の青年描く

函館市議会議運　定例会会期１２月１～１１日の１１日間に決定

函館市議会議運　定例会会期１２月１～１１日の１１日間に決定

ひろさきナイト中止　弘前市応援でリンゴギフト

ひろさきナイト中止　弘前市応援でリンゴギフト

クリファン　飲食事業者向けインスタ投稿キャンペーン

クリファン　飲食事業者向けインスタ投稿キャンペーン

クリファンメインツリー到着　１２月１日開幕

クリファンメインツリー到着　１２月１日開幕

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

11月28日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

11月28日のイベント情報

2020年11月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト

ハコラク