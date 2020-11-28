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函館市女性センター（東川町）は、１２月１９日午後１時半から同センター...
あしなが学生募金事務局（本部・東京）は、新型コロナウイルス感染拡大に...
【北斗】函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは...
函館植物研究会（宗像英明会長）は、２８日午後２時からサン・リフレ函館...
函館市内で障害者施設を運営する社会福祉法人かいせいの支援団体「かいせ...
電解水生成装置の販売代理店「カドック」（函館市花園町、加藤省吾社長）...
道と道弁護士会連合会は２５日の「道犯罪被害を考える日」の関連事業の一...
世界文化遺産登録を目指す縄文文化を生かした今後のまちづくりを考える「...
函館市本通２のフラメンコ教室「フラメンコ・ロルカ」（永倉麻貴代表）の...
函館市花園町のカドック（加藤省吾社長）は２６日、ウイルス除菌に効果が...
函館演劇鑑賞会は１２月４日午後６時半から、第３０７回例会として、テア...
１１月に入り、道南では新型コロナウイルス感染者がほぼ連日確認され、患...
函館市湯川町１の足湯「湯巡り舞台」（市電「湯の川温泉電停」近く）から...
函館中央署は２４、２６の両日、高齢者の特殊詐欺被害を防いだとして、函...
函館港イルミナシオン映画祭実行委（米田哲平委員長）は「第２４回シナリ...
函館市議会は２７日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回定...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、青森県弘前市は、はこだてクリスマ...
はこだてクリスマスファンタジー実行委は１２月１日から、市内の飲食店事...
１２月１日に開幕する「２０２０はこだてクリスマスファンタジー」（実行...