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函館市内で障害者施設を運営する社会福祉法人かいせいの支援団体「かいせ...
電解水生成装置の販売代理店「カドック」（函館市花園町、加藤省吾社長）...
道と道弁護士会連合会は２５日の「道犯罪被害を考える日」の関連事業の一...
世界文化遺産登録を目指す縄文文化を生かした今後のまちづくりを考える「...
函館市本通２のフラメンコ教室「フラメンコ・ロルカ」（永倉麻貴代表）の...
市立函館図書館の初代館長を務めた岡田健蔵氏の著作物や、図書館資料から...
地球温暖化防止を考える「はこだてエコライフ展２０２０」（函館市、市地...
函館市住宅都市施設公社は「ひとつの寄せ植えでクリスマスもお正月も楽し...
【旭川】旭川市は２７日、新型コロナウイルスに感染していた１人が死亡し...
【乙部】第５回臨時町議会が２７日、開かれた。人事院勧告に基づき、町職...
あしなが学生募金事務局（本部・東京）は、新型コロナウイルス感染拡大に...
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【北斗】市議会臨時会が２７日開かれ、人事院勧告に基づいて職員の期末手...
市立函館保健所などは２７日、市消防職員と七飯養護学校の教職員を含む２...
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【上ノ国】町教委が今年６月から勝山館跡ガイダンス施設で販売を開始した...
【松前】松前署は冬の交通安全運動期間中の１７日、交通事故の危険が増す...
深夜の本町でゆっくりと憩う 牛ダシスープが主役の締めの一杯 飲食店が...