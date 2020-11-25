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函館市本通２のフラメンコ教室「フラメンコ・ロルカ」（永倉麻貴代表）の...
市立函館図書館の初代館長を務めた岡田健蔵氏の著作物や、図書館資料から...
地球温暖化防止を考える「はこだてエコライフ展２０２０」（函館市、市地...
函館市住宅都市施設公社は「ひとつの寄せ植えでクリスマスもお正月も楽し...
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函館市中島町のガーデンショップきこうえんは２３日から、「Ｒｏｏｍ８７...
道は、第６期道農業・農村振興推進計画の策定に向け、同計画素案に関する...
函館の講釈師、荒到夢形さんが毎月第４日曜日に開く講談会「第８６回黄昏...
【北斗】市内の小中学生、高校生による「子ども議会」が２４日、市役所内...
函館市文化財保護審議会（上平幸好会長）は１９日、市役所で今年度２回目...
函館市の工藤寿樹市長と教育委員会で構成する「市総合教育会議」が２０日...
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書道の普及、発展に尽力し、昨年２月に死去した函館の書家、千葉軒岳（本...
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世界文化遺産登録を目指す縄文文化を生かした今後のまちづくりを考える「...
函館短大食物栄養学科の１年生２０人は２４日、地域住民との交流や食品ロ...
函館中央署（上野泰広署長）は２４日、函館方面防犯協会連合会会長の千葉...