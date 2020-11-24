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市立函館図書館の初代館長を務めた岡田健蔵氏の著作物や、図書館資料から...
地球温暖化防止を考える「はこだてエコライフ展２０２０」（函館市、市地...
函館市住宅都市施設公社は「ひとつの寄せ植えでクリスマスもお正月も楽し...
函館市福祉人材バンクは１２月１４日午後１時から、市亀田交流プラザで開...
函館市中島町のガーデンショップきこうえんは２３日から、「Ｒｏｏｍ８７...
道は、第６期道農業・農村振興推進計画の策定に向け、同計画素案に関する...
函館の講釈師、荒到夢形さんが毎月第４日曜日に開く講談会「第８６回黄昏...
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函館市文学館は２１日午後２時から、今年度第３回文学の夕べ「文学の未来...
函館市本通２のフラメンコ教室「フラメンコ・ロルカ」（永倉麻貴代表）の...
道は２４日、渡島管内で１人、桧山管内で１人が新型コロナウイルスに感染...
渡島保健所は２４日、管内の５０歳代女性から腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ...
【旭川】旭川市は２４日、新型コロナウイルスに感染していた７０代女性１...
【上ノ国】第３回町議会臨時会が２４日、開かれた。人事院勧告に基づき、...
【七飯】第４回七飯町議会臨時会が２４日、開かれた。人事院勧告に基づき...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
【江差】江差町食生活改善推進協議会（渡辺寿子会長、会員１６人）はこの...