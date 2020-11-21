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函館市中島町のガーデンショップきこうえんは２３日から、「Ｒｏｏｍ８７...
道は、第６期道農業・農村振興推進計画の策定に向け、同計画素案に関する...
函館の講釈師、荒到夢形さんが毎月第４日曜日に開く講談会「第８６回黄昏...
【森】町は、来年４月１日採用予定の建築技術者職員１人を随時募集してい...
【鹿部】道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」で２２日、第４日曜...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は２１～２３日の３日間、ミニ...
函館市文学館は２１日午後２時から、今年度第３回文学の夕べ「文学の未来...
函館市縄文文化交流センター（臼尻町５５１、黒川宣之館長）は、２１日午...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２１日午前１０時から函館市総合福...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２１日、「笑顔が一番の開運法～『あ...
２２日開催の日本管楽合奏コンテスト（日本音楽教育文化振興会主催）の小...
函館、北斗、七飯の２市１町による函館湾流域下水道事務組合議会（浜野幸...
函館、北斗、七飯の２市１町による函館圏公立大学広域連合議会（日角邦夫...
老舗和菓子店の千秋庵総本家（函館市宝来町）で２０日、カステラまんじゅ...
函館市中央図書館は、１階展示コーナーで「第１２回私たちのおすすめ本」...
◇函館・北斗・七飯（午前１０時―午後４時） 【小 児 科】かみいそ...
道教育大附属特別支援学校（紀藤典夫校長、児童生徒６０人）は１９日、生...
道南で新型コロナウイルス感染者が急増していることを受け、道は軽症や無...
函館市福祉人材バンクは１２月１４日午後１時から、市亀田交流プラザで開...
道農政事務所函館地域拠点は１２月５日午後１時半から、函館国際ホテルで...