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脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２１日午前１０時から函館市総合福...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２１日、「笑顔が一番の開運法～『あ...
【木古内】町は、来年４月から採用予定の建築技術職員１人を募集している...
ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は、１２月１３日午前１...
ＮＨＫ教育テレビの子ども向け音楽番組「ムジカ・ピッコリーノ」に出演す...
函館市社会福祉協議会（市社協）は１２月９日午前１０時から、花びしホテ...
【北斗】市健康センター・せせらぎ温泉（本町４）は１５日午前１１時から...
チャリティーバザール「第３９回呉美の市」（小林豊子きもの学院道本部、...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２１日午後０時半から、函館北洋...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１３日午...
函館市選管事務局は１８日、函館大付属柏稜高校（扇柳尚英校長）の３年生...
【北斗】北斗市（旧上磯町峩朗）出身で、昭和歌謡界の一時代を築いた故・...
青函フェリーは１８日、函館―青森の２往復４便を欠航した。１７日に判明...
函館市縄文文化交流センター（臼尻町５５１、黒川宣之館長）は、２１日午...
【札幌、小樽、旭川】札幌市は１８日、新たに１３６人が新型コロナウイル...
今週も道南ではキラキラと輝く銀毛が釣れており、まだまだサケ釣りは楽し...
フィッシュランド函館西桔梗店のスタッフは１４日、知内方面の漁港でサビ...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は１２日、所有するゴムボートで、函...