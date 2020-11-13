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函館の地域福祉を考える会（須藤トヨ子会長）は、１５日午前１１時から午...
函館公共職業安定所と函館市は、市内で介護保険事業所への就労を希望する...
地元就職を考える学生向けイベント「地元企業の先輩達とのトークセッショ...
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函館臨床福祉専門学校は１４、１５日の両日午前１０時から、函館蔦屋書店...
【札幌】第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦（北...
函館西（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦）...
大妻－岩見沢緑陵（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表...
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市立函館高校の１年生３人は８日、元町の焼きピロシキ専門店「まるたま小...
○…公益財団法人日本公衆電話会（本部・東京）は１１日、函館市教委に「...
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