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【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」で７日午前１０時から、函館短大付設...
フードバンク道南協議会（廣部節子代表）は、ひとり親世帯や国民年金受給...
道と道弁護士会連合会は、犯罪被害者のための無料相談会を函館を含む全道...
市立函館高校（谷川敬一校長）の１年生３人は、函館市元町の焼きピロシキ...
函館市は、２５日午前１０時から市役所で開く「市長のタウントーキング」...
函館市は、立待岬周辺の市道（谷地頭１２・１７号線、全長１・４キロ）を...
「食でつながるフェスタｉｎはこだて」（全国食支援活動協力会など主催）...
渡島総合振興局と函館市は１３日午後２時から、函館市美原４の渡島合同庁...
函館市社会福祉協議会（市社協）は２６日午後１時半から、市総合福祉セン...
北斗市の管理栄養士、木幡恵子さん（６５）が、今年度の北海道社会貢献賞...
予想通りというか、予想以上というか…米国大統領選挙は開票作業の最終盤...
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〇…特殊詐欺被害に遭うことの多い高齢者に対し、孫世代の...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）はこのほど、はこだてみらい館で...
１１月に入り、函館市内で新型コロナウイルスの感染者が相次いで発生した...
函館大妻高校（池田延己校長）食物健康科は５日、同校でそば打ち体験学習...
新たなワイン生産地として注目される道南産ワインの販路と消費拡大を図ろ...
函館市内の若手料理人が腕を競う「新郷土料理コンクール」（全日本司厨士...
函館市は、市民が楽しみながら健康に関する知識を身に付ける「はこだて市...