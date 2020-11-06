函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 11月プレゼント
    映画鑑賞券
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    お知らせ

    ７日に「終活なんでも相談会」

    [ お知らせ ]

    　日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは７日...

    ７日に「終活なんでも相談会」
    お知らせ 記事一覧へ

    最新記事

    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    「警備の日」防犯訴え　市役所で街頭啓発

    「警備の日」防犯訴え　市役所で街頭啓発

    「大好きなものとの出会いが今の自分に」直木賞作家・馳星周さん講演

    「大好きなものとの出会いが今の自分に」直木賞作家・馳星周さん講演

    今後の食と観光考える　調理製菓専門学校で「函館賞味会」

    今後の食と観光考える　調理製菓専門学校で「函館賞味会」

    佐藤泰志原作映画「草の響き」クランクイン

    佐藤泰志原作映画「草の響き」クランクイン

    いしい画廊で１０日まで絵画３人展

    いしい画廊で１０日まで絵画３人展

    冬タイヤへの交換盛ん　盗難にも注意

    冬タイヤへの交換盛ん　盗難にも注意

    函館市「空き家バンク」開設を検討　相談体制も強化

    函館市「空き家バンク」開設を検討　相談体制も強化

    母校への思い最後の舞台で　戸井西小と日新小、閉校式典前に取り組み

    母校への思い最後の舞台で　戸井西小と日新小、閉校式典前に取り組み

    シエスタ出店のスタバ、２６日にオープン

    シエスタ出店のスタバ、２６日にオープン

    珠算合格者（日珠連検定試験・段位認定試験）

    珠算合格者（日珠連検定試験・段位認定試験）

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    11月 6日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    11月 6日のイベント情報

    2020年11月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク
    ハコラク