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北海道社会保障推進協議会などは、１１月１５日午後１時半から、函館国際...
【北斗】八郎沼公園内（北斗市向野１３２）で紅葉を夜間ライトアップして...
函館市北方民族資料館は１１月１日午後１時半から、ミュージアムトーク「...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは３１日午...
念法眞教函館念法寺（函館市亀田港町、福田芳兼住職）は１１月８日、仏教...
函館市は、１１月１日午後１時から市亀田交流プラザ（美原１）で開く「プ...
函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は１１月７、８の両...
ＮＰＯ法人日本トイレ研究所（東京）の加藤篤代表理事を招いた講演会とワ...
【厚沢部】町は、来年４月１日に採用する土木技術職員と保健師、社会福祉...
道立函館美術館は１１月１日からの芸術週間（同７日まで）に合わせて、常...
新型コロナウイルスの感染拡大が長期化する中、生活困窮世帯に国が最大２...
特殊詐欺被害を未然に防いだとして、ファミリーマート函館高丘町店の店長...
函館市は２９日、本庁舎で今年度の地震・火災総合訓練を行った。新型コロ...
函館市椴法華支所で１１月３日午前１０時から、「椴法華海鮮まつり」（実...
函館千代田小学校（鈴木敏文校長）は２９日、同校で英語を使い合気道に触...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は、１１月２日午後１時半から古典の日朗...
〇…遺愛女子高校（福島基輝校長）の英語科３年生は３０日...
「今年は新型コロナウイルスの影響でイベント中止が相次ぎ、街頭募金活動...