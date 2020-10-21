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函館市教委は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で休止していた学校開放...
【厚沢部】町ドライブインシアター実行委（会長・前井敏弘町観光協会長、...
【上ノ国】上ノ国町観光振興公社は、３１日午前１０時から道の駅上ノ国も...
函館市と道教育大函館校は２４日午前１０時から、市亀田交流プラザ（美原...
「歌で元気！北海道歌まつりｉｎ函館」が２３日午後１時から、函館市民会...
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函館大妻高校（池田延己校長）の家政科は６、２０の各日、同校で「ネイル...
函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）は、市国際水産・海...
渡島総合振興局の若手職員プロジェクトチーム（リーダー・田中優太農務課...
ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木（函館市美原５、内藤厚子代表）」は...
○…青森県は１９日、県内の絶景スポットを海外の観光地に見立てて紹介す...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）は１日から、新たな専門外来「胃も...
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