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函館市町会連合会は１２日午前１０時から、市民会館小ホール（湯川町１）...
函館市内を中心に活躍するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、１１日...
日本大豆食品協会（函館、高村亨代表）は、１１日に函館市亀田町２０のマ...
函館市内で認定こども園１１施設を運営する社会福祉法人函館共愛会（近江...
函館文化会（金山正智会長）は１７日午後１時半から、函館市中央図書館で...
【上ノ国】町は、来年１月１日採用予定の一般事務職員を募集している。 ...
全国に約３００教室を構える学習塾「武田塾函館校」（函館市本町、赤杉朋...
函館市身体障害者福祉団体連合会（佐藤秀臣会長）は１４日から、市総合福...
函館アイヌ協会（加藤敬人会長）は１０日午後１時から、市立函館博物館で...
函館在住のソプラノ歌手、木村久美子さんのソプラノリサイタルが、１０日...
第１管区海上保安本部函館航空基地と桧山広域事務組合上ノ国消防署は６日...
○…ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は、１９...
道立函館美術館協議会の今年度第１回会合が９日、同館で開かれた。昨年度...
函館市町会連合会は１２日午前１０時から、市民会館小ホール（湯川町１）...
函館市内を中心に活躍するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、１１日...
来年３月で閉校となる函館稜北高校（田邊禎明校長、生徒１１４人）は９日...
日本大豆食品協会（函館、高村亨代表）は、１１日に函館市亀田町２０のマ...
「散歩で第二の心臓の脚を鍛え、心身ともに良い状態を保っている」と語る...
函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は、１１月２１日に市芸...
函館市末広町８の「はこだて工芸舎」で、佐藤繊維（山形）が展開するブラ...