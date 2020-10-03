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函館臨床福祉専門学校同窓会は１０日午後７時から、北斗市総合体育館アリ...
日本終活協会（打田智明理事長）は３日午前９時半から、函館市総合福祉セ...
函館メサイア教育コンサート実行委員会は３日午後１時から、発表会「独唱...
ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ（ＦＰ）協会は、１０日に...
道立函館美術館は、３日から開幕する特別展「リサ・ラーソン展」に合わせ...
多彩なジャンルのハンドメイド作品が集結する「マリーマート」が３、４の...
函館特産のイカを堪能できる「函館いか祭り」（実行委主催）が３日、はこ...
函館市公民館は４日午前１０時から、頭の体操と軽体操を組み合わせて心身...
箱館奉行所（丸山千明館長）は、３日午後１時半から、特別史跡・五稜郭跡...
第３回定例函館市議会で認定された市の２０１９年度一般会計決算は、次年...
函館市は１日から、外国人観光客（インバウンド）の旅行全般に関する質問...
道南太平洋海域（渡島、胆振、日高管内）のスケトウダラ刺し網漁が始まり...
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３日に函館アリーナで開催するフットサルＦリーグディビジョン１第４節（...
カーリングを基にした屋内のニュースポーツ「カーリンコン」。年齢や障害...
地方に住む若者は、一度は東京・大都会に憧れるもの。おしゃれな店、多彩...
３人の工芸作家による展示会「自然を感じて 陶・漆・木」が２日、クラフ...
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