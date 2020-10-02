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ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ（ＦＰ）協会は、１０日に...
道立函館美術館は、３日から開幕する特別展「リサ・ラーソン展」に合わせ...
多彩なジャンルのハンドメイド作品が集結する「マリーマート」が３、４の...
函館特産のイカを堪能できる「函館いか祭り」（実行委主催）が３日、はこ...
函館市公民館は４日午前１０時から、頭の体操と軽体操を組み合わせて心身...
箱館奉行所（丸山千明館長）は、３日午後１時半から、特別史跡・五稜郭跡...
渡島総合振興局と連合北海道渡島地域協議会は１０月２８日、渡島合同庁舎...
函館市縄文文化交流センター（黒川宣之館長）は、１０月３日午前１０時か...
【木古内】道の駅みそぎの郷きこないは、１０月３、４の両日「第５回道の...
○…道南落語倶楽部（東家喜夢知こと佐藤之信会長）の「道楽十月寄席」が...
日本終活協会（打田智明理事長）は３日午前９時半から、函館市総合福祉セ...
函館メサイア教育コンサート実行委員会は３日午後１時から、発表会「独唱...
不登校や引きこもりに悩む中高生やその保護者などを対象とした「第７回道...
函館市内の学生が古民家で共同生活を送りながら、さまざまな活動を進める...
函館バスは１日、冬期ダイヤ改正を実施した。函館西高校の生徒の需要増を...
ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ（ＦＰ）協会は、１０日に...
函館市は１日、食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」の現状を把握...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１日、１０月の道南金融経済概況を発表...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１日、函館空港ビル１階ロビー...