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函館市公民館は４日午前１０時から、頭の体操と軽体操を組み合わせて心身...
箱館奉行所（丸山千明館長）は、３日午後１時半から、特別史跡・五稜郭跡...
渡島総合振興局と連合北海道渡島地域協議会は１０月２８日、渡島合同庁舎...
函館市縄文文化交流センター（黒川宣之館長）は、１０月３日午前１０時か...
【木古内】道の駅みそぎの郷きこないは、１０月３、４の両日「第５回道の...
函館市女性センター（東川町１１）は、１０月１７日午後１時半から同セン...
【江差】町中歌町の万年屋書店（万年雅利社長）は１０月２～４日、同店で...
函館アーチェリー協会は、１０月４日午前１０時から根崎公園アーチェリー...
函館商工会議所は１０月５日午後２時から、同会議所（若松町）でセミナー...
函館市民が楽しみながら健康に関する知識を習得する「はこだて市民健幸（...
多彩なジャンルのハンドメイド作品が集結する「マリーマート」が３、４の...
日本航空（ＪＡＬ）は１日、機材不具合のため函館―丘珠間の２往復４便を...
【小樽】小樽市は１日、市内に住む年代性別非公表の１人が新型コロナウイ...
【北斗】萩野小学校（石山史校長）の稲刈り体験学習が９月２９日、学校近...
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◇北斗市（３日）▽おはなしひろば（新道会館／前１０時） （５日）▽消...