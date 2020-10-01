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箱館奉行所（丸山千明館長）は、３日午後１時半から、特別史跡・五稜郭跡...
渡島総合振興局と連合北海道渡島地域協議会は１０月２８日、渡島合同庁舎...
函館市縄文文化交流センター（黒川宣之館長）は、１０月３日午前１０時か...
【木古内】道の駅みそぎの郷きこないは、１０月３、４の両日「第５回道の...
函館市女性センター（東川町１１）は、１０月１７日午後１時半から同セン...
【江差】町中歌町の万年屋書店（万年雅利社長）は１０月２～４日、同店で...
函館アーチェリー協会は、１０月４日午前１０時から根崎公園アーチェリー...
函館商工会議所は１０月５日午後２時から、同会議所（若松町）でセミナー...
【北斗】函館市仏教会（田村紀晃会長）は２６日午前１０時から、北斗市七...
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〇…札幌市白石区の「麺屋 樹（ＩＴＳＵＫＩ）」の期間限定店が１日、ポ...
函館市は、戸井、恵山、椴法華、南茅部の旧４町村の観光振興に本腰を入れ...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大に際して国や道、市が導入した支援...
国内観光の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏトラベルキャンペーン」に１日、東京都...
【北斗】ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）は９月３０日、市村内の函館育ち...
【八雲】バスケットボールのＵ－１５選手権大会函館地区大会（北海道バス...
丸井今井函館店で９月３０日、道産食材をテーマにした販売会「食絶景北海...
函館近郊で自社発行のフリーペーパーやチラシのポスティング業務を担う「...
函館市公民館は４日午前１０時から、頭の体操と軽体操を組み合わせて心身...