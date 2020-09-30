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渡島総合振興局と連合北海道渡島地域協議会は１０月２８日、渡島合同庁舎...
函館市縄文文化交流センター（黒川宣之館長）は、１０月３日午前１０時か...
【木古内】道の駅みそぎの郷きこないは、１０月３、４の両日「第５回道の...
函館市女性センター（東川町１１）は、１０月１７日午後１時半から同セン...
【江差】町中歌町の万年屋書店（万年雅利社長）は１０月２～４日、同店で...
函館アーチェリー協会は、１０月４日午前１０時から根崎公園アーチェリー...
函館商工会議所は１０月５日午後２時から、同会議所（若松町）でセミナー...
【北斗】函館市仏教会（田村紀晃会長）は２６日午前１０時から、北斗市七...
国連が提唱する「持続可能な開発のための目標（ＳＤＧｓ）」をテーマにし...
函館市は、市民が楽しみながら健康に関する知識を学べる「はこだて市民健...
箱館奉行所（丸山千明館長）は、３日午後１時半から、特別史跡・五稜郭跡...
【苫小牧】３０日午後０時５５分ごろ、苫小牧市のＪＲ室蘭線錦岡駅構内で...
【松前】松前町小中一貫型学校「松前学園」はこのほど、松前町交流の里づ...
【知内】町は、先月２日から休業が続く町立こもれび温泉（町元町）につい...
矢田釣具店・道南釣り情報...