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函館市は３０日、市内の社会福祉施設などを対象とした、新型コロナウイル...
函館市文学館（末広町２２）は２６日午後２時から、今年度第１回の「文学...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は１３日午後１時から、函館山周...
公立はこだて未来大学は、１５日から来年度の総合型選抜（旧ＡＯ入試）の...
市民団体「五稜郭の文化価値を考える会」（佐々木馨会長）は１１日午後１...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、１２日...
函館市文化・スポーツ振興財団は、１１月に市民会館で開催する「函館アー...
北海道女性協会（札幌）は２５日午後１時半から、函館市地域交流まちづく...
函館市は、毒キノコによる食中毒の未然防止を図るため、１４日から１１月...
函館市電の応援団体「函館チンチン電車を走らせよう会」（高田京子会長）...
深刻化する海洋ごみ問題を考える「海ごみゼロウィーク」イベント（北海道...
函館市福祉人材バンクは１２日、フォーポイントバイシェラトン函館で今年...
【七飯】札幌市の人気動物園「ノースサファリサッポロ」の動物たちと触れ...
津軽海峡フェリーは１２日、海上荒天のため午後４時半函館発大間行きの１...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】函館新都市...
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第２日は１１日、オーシャンスタジアムでＡブロック１回戦２試合を行った...