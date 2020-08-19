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就職支援サービスを提供する「ジョブカフェ・ジョブサロン函館」（函館市...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は２９日午前１０時から、函館市総合福...
【北斗】南渡島消防事務組合は９月２０日、市総合文化センターかなでーる...
五稜郭タワー（中野恒社長）は１９、２０の両日、１階アトリウムで「月下...
函館市芸術ホールは、今年度のリサイタル・シリーズとして予定していた３...
渡島町村会と桧山町村会は、２０２１年度の渡島・桧山町職員採用資格試験...
【七飯】函館開発建設部は１８日から９月１８日まで、函館新道の七飯本町...
函館市社会福祉協議会は、９月４日午後１時半から市総合福祉センター（若...
函館市は、経済的理由により修学困難な学生を対象にした今年度の奨学生（...
函館市美原１の写真館「スタジオアオヤマ」（青山隆社長）は、世界文化遺...
【森】任期満了に伴う町長選（１０月６日告示、同１１日投開票）の立候補...
函館市教委は１９日、市青少年芸術教育奨励事業「第３０回児童生徒音楽コ...
函館市福祉人材バンクは、９月１２日午前１０時からフォーポイントバイシ...
北海道付近に暖かい空気が入り込んだ影響で、１９日の渡島・桧山地方は気...
北斗市在住のフルート奏者水上知歩さん（３５）と、同市在住のピアニスト...
渡島総合振興局と桧山振興局は１９日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...