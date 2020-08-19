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就職支援サービスを提供する「ジョブカフェ・ジョブサロン函館」（函館市...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は２９日午前１０時から、函館市総合福...
【北斗】南渡島消防事務組合は９月２０日、市総合文化センターかなでーる...
五稜郭タワー（中野恒社長）は１９、２０の両日、１階アトリウムで「月下...
函館市芸術ホールは、今年度のリサイタル・シリーズとして予定していた３...
渡島町村会と桧山町村会は、２０２１年度の渡島・桧山町職員採用資格試験...
【七飯】函館開発建設部は１８日から９月１８日まで、函館新道の七飯本町...
函館市社会福祉協議会は、９月４日午後１時半から市総合福祉センター（若...
函館市は、経済的理由により修学困難な学生を対象にした今年度の奨学生（...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２２日午前１０時から、パーソナルト...
【札幌】札幌市は１９日、市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染し...
【福島】町は１２日、国道２２８号三岳から千軒間の福島峠に、ごみの不法...
【北斗】市教委は、９月１３日から小学生を対象に行う「１日図書館司書体...
【七飯】七飯町社会福祉協議会はこのほど、町文化センターでボランティア...
市立函館、渡島、八雲保健所は１９日、管内に食中毒警報を発令した。最高...
函館市内の寺院で子どもたちが食を通じて学びを深める活動を進める「函館...
道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長）は１８日、ウェブ会議アプリ「Ｚ...
「小さな親切」運動本部（東京）は１８日、毎年地域の清掃活動に取り組ん...
函館工業高校の自然科学部（菊地輝洋部長、部員５人）はこのほど、川原町...
日本海に面した自治体は強風を利用した風力発電に取り組んでいる地域が多...