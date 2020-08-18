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函館市芸術ホールは、今年度のリサイタル・シリーズとして予定していた３...
渡島町村会と桧山町村会は、２０２１年度の渡島・桧山町職員採用資格試験...
【七飯】函館開発建設部は１８日から９月１８日まで、函館新道の七飯本町...
函館市社会福祉協議会は、９月４日午後１時半から市総合福祉センター（若...
函館市は、経済的理由により修学困難な学生を対象にした今年度の奨学生（...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２２日午前１０時から、パーソナルト...
【厚沢部】町国保病院は、看護師または准看護師の会計年度任用職員１人を...
【乙部】町内や全国各地の乙部出身者向けに、町のにぎやかな夏を味わって...
函館ユネスコ協会（土谷二朗会長）は１５日午前１１時半から、函館市東川...
道は、食品ロスの削減につながる取り組みを実践する食品事業者を登録する...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は、１１と１７の両日、函館の高校生と...
文部科学省がこのほど公表した公立小・中学校の耐震改修状況調査（４月１...
市立函館高校（谷川敬一校長）１年生９人はこのほど、同校の科目「函館学...
函館出身のロックバンド「ＧＬＡＹ（グレイ）」が１２日にユーチューブで...
【北斗】サッカーの第２６回北海道クラブユース選手権（Ｕ―１５）大会（...
陸上の道南選手権大会（道南陸上競技協会主催）が８～９日、千代台公園陸...
ソフトテニスの中学夏季大会（函館ソフトテニス連盟主催）が９日、千代台...
ソフトテニスのジュニア研修大会（函館ソフトテニス連盟主催）が８日、千...
先週末、車が次々と爆破される懐かしいシーンをテレビで何度見ただろう。...
【知内】知内川河川敷で、１５日、新型コロナウイルスの収束を願い知内商...