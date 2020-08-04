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函館市中央図書館（丹羽秀人館長）は小学生を対象「第４回函館市図書館を...
【森】町は１０月１日から採用する火葬業務員（正職員）１人を募集してい...
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市民団体「五稜郭の文化価値を考える会」（佐々木馨会長）は８月７日午後...
道は８月２日、道外国人相談センター（道庁別館１２階）の移動相談会を、...
４日午後３時５５分ごろ、函館市田家町の商業施設の駐車場で、函館市の会...
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渡島総合振興局と桧山振興局は４日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
４日午後４時ごろ、函館市田家町のラルズマート白鳥店の駐車場で、市内に...