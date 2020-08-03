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函館市公民館は９日午後１時から、お花のハーバリウム講座を開く。 日...
函館市文学館は小学生を対象とした「クイズ・石川啄木と函館」を同館で開...
函館市中央図書館（丹羽秀人館長）は小学生を対象「第４回函館市図書館を...
【森】町は１０月１日から採用する火葬業務員（正職員）１人を募集してい...
【乙部、奥尻】桧山広域行政組合は８月３日から、消防職員２人を募集する...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんによる落語...
函館市は、２０２１年度採用の市職員採用試験（後期日程）の受け付けを８...
市民団体「五稜郭の文化価値を考える会」（佐々木馨会長）は８月７日午後...
道は８月２日、道外国人相談センター（道庁別館１２階）の移動相談会を、...
函館市文化・スポーツ振興財団は、８月３～５日に開く今年度の市北方民族...
水産物販売のマルハ信幸水産（函館市金堀町、松浦正和社長）は７月１７日...
函館地方気象台によると、北海道地方の大気が非常に不安定になるため、渡...
【札幌】札幌市は３日、市内で２１人が新たに新型コロナウイルスに感染し...
【北斗】市教委は４～１１日、市内の中学生以下と同伴する保護者を対象に...
◇北斗市（４日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（４日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （５日）...
【札幌、小樽】道は３日、後志管内で２０代女性１人が新型コロナウイルス...
江差保健所は３日午前１０時、同保健所管内に食中毒警報を発令した。 ...
【知内】知内小学校（樫野人範校長、児童１１９人）はこのほど、首都圏に...