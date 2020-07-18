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函館植物研究会（宗像英明会長）は１８、１９の両日第６３９回の研究会を...
函館市内を中心に活躍するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１８日午...
函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は８月２９、３０の...
一般社団法人日本新聞協会では、家族や友人と新聞記事を読み、感想や意見...
道警函館方面本部は、今年度の警察官採用試験（８月２１日まで受付中）に...
函館市は、市教育委員の候補者を２１日まで公募している。 募集は１人...
若者の就労を支援する「はこだて若者サポートステーション・サポステプラ...
函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は、８月に開催する...
市立函館博物館（青柳町１７）は、２３日午前１０時半から「割りばし鉄砲...
函館ジェネラリスト・カレッジは１７日午後６時半から、函館市亀田交流プ...
２０１８年３月に函館市松陰町にオープンしたスペイン料理店「マルモンタ...
１９、２６日に函館フットボールパークで開かれるサッカーの函館地区高校...
函館市の垣ノ島、大船両遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」の２０...
２２日から始まる国の観光支援事業「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」キャンペーン...
〇…新型コロナウイルスの影響で全国の物産展が中止となり、出店できてい...
函館市中央図書館は今年度の「第６０回函館市民文芸作品」を募集している...
毎年８月の原爆忌に合わせ、広島または長崎に中学生を平和大使として派遣...
今年で設立４０周年となる小笠原アカデミー教育振興財団（小笠原孝理事長...
先日、五稜郭公園近辺で車を運転していた時、隣に大型観光バスが並んだ。...