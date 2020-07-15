この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
市立函館博物館（青柳町１７）は、２３日午前１０時半から「割りばし鉄砲...
函館ジェネラリスト・カレッジは１７日午後６時半から、函館市亀田交流プ...
函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）は２０～２２日、市...
函館空襲を記録する会（浅利政俊代表）は１４日午後２時から、函館市船見...
公益財団法人杉崎福祉財団（上出眞也理事長）は、函館市内で民生事業活動...
函館市は、お盆で墓参り客の増加が予想される１３日午前６時半～午後５時...
道は１３日から、道景観審議会委員２人を募集する。任期は１０月１日から...
第一生命函館支社（田邉新悟支社長）は赤十字血液センター函館事業所の献...
【八雲】函館開発建設部は１３日～８月７日、橋の補修工事に伴い、八雲町...
深川物産館（深川市、高橋博樹社長）主催の「第６回道の駅ライスランドふ...
函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は、８月に開催する...
道は１５日、コープさっぽろ湯川店（函館市湯川町１）１階に道産品アンテ...
道立函館高等技術専門学院（鈴木一弘学院長）は１５日、同学院で今年度２...
函館山沖の船イカはサイズも大きくなり、３０ハイ前後の釣果も。さらに湯...
８日早朝、フィッシュランド函館西桔梗店の常連客３人が函館山沖へ船イカ...
▽ヒラメのバケ釣り仕掛けを作ります 選んでもらった好きなカラーのタコ...
矢田釣具店・道南釣り情報...
【木古内】「咸臨丸とサラキ岬に夢見る会（舛野信夫会長）と町観光協会は...