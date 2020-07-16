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道警函館方面本部は、今年度の警察官採用試験（８月２１日まで受付中）に...
函館市は、市教育委員の候補者を２１日まで公募している。 募集は１人...
若者の就労を支援する「はこだて若者サポートステーション・サポステプラ...
函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は、８月に開催する...
市立函館博物館（青柳町１７）は、２３日午前１０時半から「割りばし鉄砲...
函館ジェネラリスト・カレッジは１７日午後６時半から、函館市亀田交流プ...
函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）は２０～２２日、市...
函館空襲を記録する会（浅利政俊代表）は１４日午後２時から、函館市船見...
公益財団法人杉崎福祉財団（上出眞也理事長）は、函館市内で民生事業活動...
函館市は、お盆で墓参り客の増加が予想される１３日午前６時半～午後５時...
函館市とシステム開発のビックボイス（本社・東京、佐々木治郎社長）は１...
◇七飯町 （１７日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午） ◇森...
◇北斗市 （１８日）▽おはなしひろば（茂辺地小／前１０時半） （１...
一般社団法人日本新聞協会では、家族や友人と新聞記事を読み、感想や意見...
七飯町では、３日に七飯産の高級牛肉（黒毛交雑種）のカットステーキが給...
【上ノ国】道の駅「上ノ国もんじゅ」は１８日から、同館２階テラスで、手...
【札幌】道と札幌市は１６日、札幌市で４人、胆振管内で１人、釧路管内で...
【松前】松城小学校（岩井栄一校長、児童１１１人）の６年生２２人はこの...
アトピー性皮膚炎について 「アトピー性皮膚炎」に対して、どのような印...