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函館ジェネラリスト・カレッジは１７日午後６時半から、函館市亀田交流プ...
函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）は２０～２２日、市...
函館空襲を記録する会（浅利政俊代表）は１４日午後２時から、函館市船見...
公益財団法人杉崎福祉財団（上出眞也理事長）は、函館市内で民生事業活動...
函館市は、お盆で墓参り客の増加が予想される１３日午前６時半～午後５時...
道は１３日から、道景観審議会委員２人を募集する。任期は１０月１日から...
第一生命函館支社（田邉新悟支社長）は赤十字血液センター函館事業所の献...
【八雲】函館開発建設部は１３日～８月７日、橋の補修工事に伴い、八雲町...
深川物産館（深川市、高橋博樹社長）主催の「第６回道の駅ライスランドふ...
青函交流の拡大につなげようと、青森・函館ツインシティ推進協議会は、函...
旅行サイト「じゃらんｎｅｔ」などを運営するリクルートライフスタイル（...
【札幌】道と道教委は１０日、新型コロナウイルス感染症対策として消毒用...
函館日吉コミュニティエリア（コンテ日吉）で高齢者施設などを運営する、...
北大大学院水産科学研究院（木村暢夫院長）は、全国の中高生が海の魅力を...
九州地方の豪雨災害を受け、函館開発建設部は１４日、緊急災害対策派遣隊...
国の空き家対策特別措置法に基づく「市空家等対策計画」（２０１６～２０...
函館市は１７日、市内の医療、経済機関などと共に新型コロナウイルス対策...
「多くの国が間違った方向に向かっている」―世界保健機関（ＷＨＯ）のテ...
【八雲】道南初の地域連携ＤＭＯ（観光地域づくり法人）の立ち上げを目指...
おいしい食事をありがとう―。奥尻高校（清水信彦校長、生徒８０人）の島...