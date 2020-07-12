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函館空襲を記録する会（浅利政俊代表）は１４日午後２時から、函館市船見...
公益財団法人杉崎福祉財団（上出眞也理事長）は、函館市内で民生事業活動...
函館市は、お盆で墓参り客の増加が予想される１３日午前６時半～午後５時...
道は１３日から、道景観審議会委員２人を募集する。任期は１０月１日から...
第一生命函館支社（田邉新悟支社長）は赤十字血液センター函館事業所の献...
【八雲】函館開発建設部は１３日～８月７日、橋の補修工事に伴い、八雲町...
深川物産館（深川市、高橋博樹社長）主催の「第６回道の駅ライスランドふ...
青函交流の拡大につなげようと、青森・函館ツインシティ推進協議会は、函...
【北斗】北斗市は７日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、９月２７...
【七飯】函館開発建設部は７日から８月８日まで、函館新道の七飯本町イン...
【函館、七飯】少年野球の全日本学童軟式野球マクドナルド・トーナメント...
第１日は１１日、オーシャンスタジアムでＡ、Ｂ、Ｃブロックの１回戦３試...
市函が２度１点差に詰め寄られながらもしぶとく逃げ切った。１回に先頭・...
函大有斗は初回、先頭・福島の二塁打、小浜の犠打と敵失で先制し、なおも...
開幕戦の渡島連合―函水。同点の９回のチャンスを生かして２点を奪った渡...
市立函館博物館（青柳町、函館公園内）の企画展「津軽海峡北岸の縄文遺跡...
函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）は２０～２２日、市...
道は１５日、コープさっぽろ湯川店（函館市湯川町１）１階に道産品アンテ...
ささやかなお祝いごとがあり、数カ月ぶりに近所の焼肉レストランに行った...
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