函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • ７月プレゼント
    映画鑑賞券
  • 特集
    コロナ禍に思う
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

お知らせ

お知らせ 記事一覧へ

最新記事

市函しぶとく逃げ切る

[ 野球 ]

　市函が２度１点差に詰め寄られながらもしぶとく逃げ切った。１回に先頭・...

市函しぶとく逃げ切る

函大有斗が完封発進

[ 野球 ]

　函大有斗は初回、先頭・福島の二塁打、小浜の犠打と敵失で先制し、なおも...

函大有斗が完封発進
最新記事一覧へ
休日当番医
渡島・檜山管内
休日当番医７月１２日
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

函館代表は北浜、本通、ききょう、東山　マクドナルド少年野球

函館代表は北浜、本通、ききょう、東山　マクドナルド少年野球

渡島連合、函大有斗、市函が初戦突破

渡島連合、函大有斗、市函が初戦突破

市函しぶとく逃げ切る

市函しぶとく逃げ切る

函大有斗が完封発進

函大有斗が完封発進

渡島連合　最終回に勝ち越し一番星

渡島連合　最終回に勝ち越し一番星

津軽海峡北岸の縄文遺跡展始まる／市立函館博物館

津軽海峡北岸の縄文遺跡展始まる／市立函館博物館

コープ湯川店にどさんこプラザ　１５日オープン

コープ湯川店にどさんこプラザ　１５日オープン

道南１１店を展開するアサヒ調剤薬局を京都の会社が事業承継

道南１１店を展開するアサヒ調剤薬局を京都の会社が事業承継

函館空襲で撃沈の駆逐艦「橘」慰霊祭／戦死者の冥福祈る

函館空襲で撃沈の駆逐艦「橘」慰霊祭／戦死者の冥福祈る

非接触型プロモで道内、北東北に観光アピール

非接触型プロモで道内、北東北に観光アピール

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

7月12日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

7月12日のイベント情報

2020年7月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト

ハコラク