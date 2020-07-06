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函館市は、街並みや雰囲気に調和した建築物などを表彰する「第２４回函館...
函館市縄文文化交流センター（黒川宣之館長）は、１８日午後１時から同セ...
焼きピロシキを手作りし、ＬＧＢＴ（性的少数者）など多様な性をテーマに...
函館市は６日から、亀田支所前の来庁者駐車場をバス乗降場整備のため閉鎖...
市民団体「五稜郭の文化価値を考える会」（佐々木馨会長）は１０日午後１...
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【札幌】道と札幌市は６日、新型コロナウイルスの新規感染者が確認されな...
【知内】町教委社会教育主事の上野英孝さん（４２）がこのほど、国が一律...
見る者の心を動かすリアルを追求し 思わず食べたくなるミニチュアを 大...
福島町を拠点に一般・産業廃棄物の収集・運搬を手掛ける。福島・松前両町...
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第１８回北海道バドミントン選手権大会函館地区予選会（函館地区バドミン...
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