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はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は４、１１、１８日の各日午後１...
函館市内の学生が古民家を活用したさまざまな取り組みを進める旧野口梅吉...
函館市内の看護学生を中心につくる函館学生献血推進協議会「あっかんＢＡ...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは４日午後...
海上自衛隊函館基地隊と滄海友の会は、「開港１６１周年記念函館港まつり...
【七飯】大沼国際セミナーハウスを運営する北海道大沼国際交流協会は、臨...
道は、今年度の北方領土に関するポスターコンテストと作文コンテストの作...
北ガス（札幌）は新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、収入減などや...
道は、今年度の道職員採用試験と公立小中学校事務職員採用試験の申し込み...
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【七飯】大沼合同遊船の社長で、七飯大沼国際観光コンベンション協会会長...
北海道付近を通過する低気圧の影響で２日、函館市内は断続的に雨が降った...
函館市中央図書館（五稜郭町２６）は、「みんなのおすすめ本」と題した開...
【江差】町の４、１０カ月児を対象とした乳幼児健診が１日、町役場保健セ...
◇北斗市（６日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 （...
◇森町（３日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） （６...