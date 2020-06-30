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北ガス（札幌）は新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、収入減などや...
道は、今年度の道職員採用試験と公立小中学校事務職員採用試験の申し込み...
函館市は、市内で在宅療養している神経難病患者とその家族を対象としたサ...
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渡島総合振興局は、３０日、７月１、２、６日に渡島合同庁舎で開く雇用調...
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通販サイト「道南地元市場」を運営するロカラ（函館市鍛治１、中川真吾代...
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◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
飲食店運営・不動産賃貸のまちづくり五稜郭（函館市本町、久保一夫社長）...
道は３０日、新たに十勝管内の８０代女性が新型コロナウイルスに感染した...