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海藻に親しむイベント「海藻の森探検～海と日本プロジェクト」（はこだて...
函館商工会議所は３０日午前１０時から同会議所で開くセミナー「１日でわ...
【七飯】北海道猟友会新函館支部主催の青年部射撃大会が２１日午前９時半...
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ＪＲ北海道は１９日、新型コロナウイルスの影響で発売を見合わせていた７...
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【乙部】新型コロナウイルス感染拡大防止のため、８～９月に開催を予定し...
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【七飯】大沼町の運送会社「羽衣運輸」（井上修社長）は１６日、来年度入...
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