函館新聞社は５月２８日午後３時半から同６時半まで、ベルクラシック函館（梁川町４の１１）で「著名大学進学説明会２０１８」を開きます。

ガイダンスには東京や東北のほか札幌、函館などの２７大学（資料参加含む）が参加。大学関係者と入試担当者が出席して、高校の進路指導担当教諭、受験生、一般保護者、社会人を対象に、今春の入試結果や来春の入試状況について、詳しい大学の情報や入試データを提供しながら個別に質疑を交わす形式で行います。午後３時半から同４時半までが高校の進路指導教諭との懇談、午後４時半から同６時半までが受験生や一般保護者との懇談となります。

会場では入試資料や案内書を無料で配布します。入場は無料、積極的な参加をお待ちします。

参加校は次の通り。

北海道教育大学函館校、公立はこだて未来大学、函館大学、函館短期大学、函館大谷短期大学、札幌学院大学、酪農学園大学、北海道医療大学、北海道科学大学、千歳科学技術大学、岩手大学、国際教養大学、青森大学、八戸学院大学、八戸学院大学短期大学部、八戸工業大学、岩手医科大学、盛岡大学、岩手保健医療大学、東北学院大学、中央大学、日本女子大学、フェリス女学院大学、法政大学、学習院大学、早稲田大学、北里大学（資料参加含む）

問い合わせ先＝０１３８・４０・５１５１、大学進学説明会事務局（函館新聞社広告局事業部内）

主催 函館新聞社

後援 北海道教育庁渡島教育局、函館市教育委員会