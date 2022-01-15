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松川町会（深瀬晃一会長）はこのほど、同町会館で「町民ふれあいもちつき...
深駒町会在宅福祉委員会（委員長・中里勝平町会長）はこのほど、同町会館...
亀田本町第四町会（野村喜一会長）は１９日、同町会内に住む小学生以下の...
西旭岡町会（高村純一郎会長）は５日、旭岡団地２丁目集会所で、住民対象...
函館市日吉町在宅福祉委員会（林原幸雄委員長）は、第４回茶話会を町会館...
西旭岡町会在宅福祉委員会（高村純一郎委員長）はこのほど、旭岡団地２丁...
【北斗】今年度の北斗市老人クラブ大会（市老人クラブ連合会主催）が２日...
函館市の深駒町会（中里勝平会長）は６日、同町会館で、災害時の避難所設...
函館市の神山町会（木村一雄会長）は７日、函館神山小学校区の共同学童保...
函館市町会連合会（松尾正寿会長）は７日、子どもたちの犯罪被害と交通事...
【木古内】佐女川神社の「寒中みそぎ祭り」は２日目の１４日、「みそぎ行...
函館に特化した事業承継サービスを展開するベンチャー企業「アノニギワイ...
函館市中央図書館は、趣味に関する本を紹介する開架展示を開いている。楽...
函館市は１２日、元町のフランス料理店「メゾンフジヤ函館」（藤谷圭介代...
〇…道農政事務所札幌地域拠点（札幌市）は２月１日午後２時から、セミナ...
函館市の中道第二町会（渡利正義会長）の広報紙「なかみちだより」が、今...
【上ノ国】町は１４日、源泉を送るポンプ故障のため臨時休館していた花沢...
【江差】町は１４日、江差追分会館を同日午前から当面の間、閉館すると発...
【乙部】町は１４日、新型コロナウイルスの感染予防と拡大防止のため、町...
函館市内の小・中・義務教育学校で１４日、３学期が始まった。児童生徒が...