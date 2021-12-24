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西旭岡町会（高村純一郎会長）は５日、旭岡団地２丁目集会所で、住民対象...
函館市日吉町在宅福祉委員会（林原幸雄委員長）は、第４回茶話会を町会館...
西旭岡町会在宅福祉委員会（高村純一郎委員長）はこのほど、旭岡団地２丁...
【北斗】今年度の北斗市老人クラブ大会（市老人クラブ連合会主催）が２日...
函館市の深駒町会（中里勝平会長）は６日、同町会館で、災害時の避難所設...
函館市の神山町会（木村一雄会長）は７日、函館神山小学校区の共同学童保...
函館市町会連合会（松尾正寿会長）は７日、子どもたちの犯罪被害と交通事...
万代町会（永澤和枝会長）はこのほど、萬年寺や同町会館で防災総合訓練を...
弁天町会（宮越則雄会長）と弁天在宅福祉委員会（川﨑眞一代表）は７日、...
日吉町在宅福祉委員会（委員長・林原幸雄日吉町会長）の今年度第２回茶話...
道南で行われたスポーツ大会・イベントなどで懸命に取り組む選手、参加者...
函館大谷短大（福島憲成学長）こども学科２年による総合実践発表会が２１...
バスケットボールの北海道新人大会南大会（道バスケットボール協会主催）...
〇…渡島総合振興局は、函館山ロープウェイ山麓駅とＪＲ新...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、２５日...
新型コロナウイルス禍で需要が低迷する牛乳・乳製品の消費拡大と冬場の交...
厳冬期を迎えて、道南でも水道凍結に注意が必要な時季になってきた。函館...
クリスマスが目前に迫り、函館市内の洋菓子店などでは、クリスマスケーキ...
【北斗】任期満了に伴う北斗市長選（来年１月１６日告示、２３日投開票）...
函館市議会は２３日、議会運営委員会（藤井辰吉委員長）を開き、第３回臨...