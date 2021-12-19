この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市日吉町在宅福祉委員会（林原幸雄委員長）は、第４回茶話会を町会館...
西旭岡町会在宅福祉委員会（高村純一郎委員長）はこのほど、旭岡団地２丁...
【北斗】今年度の北斗市老人クラブ大会（市老人クラブ連合会主催）が２日...
函館市の深駒町会（中里勝平会長）は６日、同町会館で、災害時の避難所設...
函館市の神山町会（木村一雄会長）は７日、函館神山小学校区の共同学童保...
函館市町会連合会（松尾正寿会長）は７日、子どもたちの犯罪被害と交通事...
万代町会（永澤和枝会長）はこのほど、萬年寺や同町会館で防災総合訓練を...
弁天町会（宮越則雄会長）と弁天在宅福祉委員会（川﨑眞一代表）は７日、...
日吉町在宅福祉委員会（委員長・林原幸雄日吉町会長）の今年度第２回茶話...
西旭岡町在宅福祉委員会（高村純一郎委員長）は２９日、同町２丁目集会所...
ハンドボールの第３０回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ（日本ハンドボ...
新型コロナウイルス感染症の治療や感染予防で尽力する医療従事者に感謝の...
年末年始にかけて生乳の供給過多が深刻化、大量廃棄という最悪の事態も現...
函館青年会議所（函館ＪＣ）の紀國隆介理事長らメンバーが１６日、函館市...
函館市内で今季最低気温を記録した１８日、国の特別史跡五稜郭跡の堀では...
全国納税貯蓄組合連合会などが実施する今年度の「中学生の税についての作...
渡島総合振興局は、人の移動が増え、飲食の機会も増える年末年始に向け、...
ＪＲＡ函館競馬場（駒場町）では、高さ８メートルのツリーや馬などのイル...
伝統工芸品を集めた展示会「工芸で迎えるお正月」が函館市本町のギャラリ...
北海道付近が強い冬型の気圧配置となった影響で、渡島・桧山地方は１８日...