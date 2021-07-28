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日吉町在宅福祉委員会（林原幸雄委員長）は６月２４日、第１回茶話会を同...
末広町会（中村公一会長）はこのほど、函館市地域交流まちづくりセンター...
【北斗】市町会連合会（会長・大折伸明七重浜７丁目町会長、８６町会）の...
深駒町会（中里勝平会長）は１４日、同町会館で、４月から小学校に通う地...
函館市東富岡町会（笹原志郎会長）は６日、今春小学校に進学予定の１年生...
【北斗】久根別みどり町会（太田明楽会長）の創立５０周年記念式典がこの...
高松町親交会（高橋久義会長）は２１日、在宅福祉委員会の対象者の高齢者...
石川町会（山崎敏昭会長）はこのほど、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を購...
上湯川シルバークラブ（新館功会長、会員３５人）はこのほど、函館湯の川...
東富岡町会（笹原志郎会長）の女性部（竹本千恵部長）は１２日、同町会館...
悲願がかなった―。北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録が正式...
２４日、函館山を散策中の登山者から「エゾシカを目撃した」と函館市に通...
連合北海道渡島地域協議会、同桧山地域協議会、私鉄総連函館バス支部は２...
堀川町在宅福祉委員会（古屋義昭委員長）は２７日、同町会館で会食会を開...
○…北海道電力ネットワーク函館支店（金谷俊昭支店長）の社員２８人が２...
函館市内の若手経営者らでつくる異業種交流会「ビジネスオーナーズクラブ...
ついにこの日がやって来た。函館の大船、垣ノ島を含む「北海道・北東北の...
【札幌】イオン北海道（青柳英樹社長）とサッポロビール（小野寺哲也上席...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録が正式決定し、登録に向け...
卓球の道南選手権大会カデットの部（函館卓球協会主催）が２４、２５の両...