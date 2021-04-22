この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
深駒町会（中里勝平会長）は１４日、同町会館で、４月から小学校に通う地...
函館市東富岡町会（笹原志郎会長）は６日、今春小学校に進学予定の１年生...
【北斗】久根別みどり町会（太田明楽会長）の創立５０周年記念式典がこの...
高松町親交会（高橋久義会長）は２１日、在宅福祉委員会の対象者の高齢者...
石川町会（山崎敏昭会長）はこのほど、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を購...
上湯川シルバークラブ（新館功会長、会員３５人）はこのほど、函館湯の川...
東富岡町会（笹原志郎会長）の女性部（竹本千恵部長）は１２日、同町会館...
石川町会（山崎敏昭会長）は１１日、同町第７街区公園で「第３０回雪中大...
駒場団地町会在宅福祉委員会（川端和雄会長）はこのほど、同町会集会室で...
万代町在宅福祉委員会（永澤和枝委員長）はこのほど、同町会館で「世代間...
函館市本町の複合商業施設「シエスタハコダテ」が開業４周年を迎えた２２...
【松前】松前署は１９日、江良駐在所（江良９１０）に運転免許の自主返納...
【北斗】市町会連合会（会長・大折伸明七重浜７丁目町会長、８６町会）の...
◇北斗市（２３日）▽いちごちゃんひろば 子どもの日の製作（であえーる...
◇森町（２３日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） （２...
アウトドアイベントで木片を使ったキーホルダー作りに熱中する子どもたち...
函館短大の松田賢一名誉教授（６４）がこのほど、来年創立１１０周年を迎...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２２日、新たな新型コロナウイルス...