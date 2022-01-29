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〇…日本気象協会（東京）は２７日、今年の全国のサクラ開...
〇…札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（２～４...
○…道は２８、２９の両日、「男性育休と働き方北海道みらいフォーラム」...
〇…森町の障害者就労支援施設「わかば」の利用者５人が２１日、函館市陣...
○…函館ＹＷＣＡ（函館市松陰町）は、毎年好評の熊本県産...
〇…函館の俳句結社「艀（はしけ）俳句会」（都賀由美子代表）は、会誌「...
〇…日本郵便北海道支社（札幌）は、２１日からオリジナルフレーム切手「...
○…千島歯舞諸島居住者連盟函館支部（坂上範夫支部長）は、「北方領土の...
〇…はこだて工芸舎（函館市末広町８）は２９～３１日の３日間、恒例イベ...
〇…音楽家のハッチハッチェルさんらによる音楽会が１６日、函館コミュニ...
渡島教育局は２８日、函館工業高校で生徒への新型コロナウイルス感染が確...
函館市教委は２８日、函館高丘小学校の児童８人、函館戸倉中の生徒４人、...
函館の歴史的風土を守る会（歴風会、佐々木馨会長）は２７日、第３９回歴...
タクシーなど交通事業者を対象としたインバウンド（訪日外国人）対応研修...
函館市内の企業で長期インターンシップ（就業体験）中の立教大４年の松井...
函館市内で５４年ぶりに誕生した酒蔵「五稜乃蔵」（亀尾町２８）で製造し...
はこだてみらい館（若松町、キラリス函館３階）は、昨年１２月２２日に３...
渡島町村議会議長会は２７日、ホテル法華クラブ函館で定期総会を開き、欠...
函館マラソン大会実行委（岡部寿一委員長）は２８日に総会を書面で開き、...