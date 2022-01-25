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〇…日本郵便北海道支社（札幌）は、２１日からオリジナルフレーム切手「...
○…千島歯舞諸島居住者連盟函館支部（坂上範夫支部長）は、「北方領土の...
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〇…音楽家のハッチハッチェルさんらによる音楽会が１６日、函館コミュニ...
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函館駅前ビル（旧棒二森屋アネックス）が今月３１日で閉館するのに合わせ...
【北斗】市選管（種田信二委員長）は２４日、１６日に無投票再選を決めた...
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道観光振興機構（札幌）は２０日、アフターコロナに備え、インバウンド（...
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函館山ロープウェイは２４日、道に新型コロナウイルス対策の「まん延防止...
〇…森町の障害者就労支援施設「わかば」の利用者５人が２１日、函館市陣...
雪に覆われた函館市の五稜郭公園の堀の上に２２日、不法に侵入したと見ら...
「第２３回ショパン国際ピアノコンクール ｉｎ ＡＳＩＡ」（組織委員会...
函館市民スケート場（金堀町）で２３日、今年度２回目となる「イベントデ...